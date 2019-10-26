В Киеве арестовали полицейского, напавшего на патрульного

Оперуполномоченый пытался защитить своего друга, который нарушил ПДД, от проверки патрульных.

Полицейский управления противодействия наркопреступности в Киеве набросился с кулаками на сотрудника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение ПДД. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что пытаясь защитить своего товарища от проверки патрульной полиции, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге.

"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события вместе с последним", – уточнили правоохранители.

На просьбу прекратить противодействие злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского. Ему сообщили о подозрении по статье о сопротивление правоохранителю во время выполнения ним служебных обязанностей (ст. 342). Копа поместили под домашний арест. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский организовал банду квартирников.

А в Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотиков. Он также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet