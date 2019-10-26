Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве арестовали полицейского, напавшего на патрульного

Комментариев: 1
Оперуполномоченый пытался защитить своего друга, который нарушил ПДД, от проверки патрульных.
Полицейского арестовали за нападение на коллегу
Полицейского арестовали за нападение на коллегу

Полицейский управления противодействия наркопреступности в Киеве набросился с кулаками на сотрудника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение ПДД. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что пытаясь защитить своего товарища от проверки патрульной полиции, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге.

"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события вместе с последним", – уточнили правоохранители.

На просьбу прекратить противодействие злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского. Ему сообщили о подозрении по статье о сопротивление правоохранителю во время выполнения ним служебных обязанностей (ст. 342). Копа поместили под домашний арест. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский организовал банду квартирников.

А в Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотиков. Он также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, арест, полицейский, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    26.10.2019, 10:01
Оценка:  -1
Кайдаш
Ментовские войны...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь