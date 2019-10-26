В Киеве арестовали полицейского, напавшего на патрульного
Полицейский управления противодействия наркопреступности в Киеве набросился с кулаками на сотрудника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение ПДД. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что пытаясь защитить своего товарища от проверки патрульной полиции, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге.
"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события вместе с последним", – уточнили правоохранители.
На просьбу прекратить противодействие злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского. Ему сообщили о подозрении по статье о сопротивление правоохранителю во время выполнения ним служебных обязанностей (ст. 342). Копа поместили под домашний арест. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский организовал банду квартирников.
А в Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотиков. Он также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.
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