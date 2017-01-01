Киевлянка напилась кислоты на глазах у мужа, который попросил развод

К сожалению, женщина умерла.

В Киеве женщина покончила жизнь самоубийством после того, как муж попросил у нее развод. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сообщается, что 36-летняя женщина встретилась с мужем на парковке ТРЦ “Ашан” на Берковецкой. Муж сообщил ей, что хочет развестись. После этого женщина сообщила, что ей теперь нет смысла жить дальше и выпила яд.

Уже через минуту ей стало плохо и она опорожнила содержимое желудка. Муж немедленно вызвал скорую помощь. Врачи прибыли на место событий уже через 4 минуты.

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Медики на протяжении нескольких минут пытались привести женщину к жизни, но бесполезно. Женщина скончалась в результате употребления смертельной дозы яда.

Напомним, под Москвой повесились братья-близнецы из Украины. Мужчины проживали на территории РФ без регистрации. Telegram-канал Mash сообщает, что мужчинам некоторое время не платили зарплату. У них образовались большие долги, которые и могли стать причиной самоубийства.

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