В Киеве требуют легализации марихуаны
В субботу, 26 октября в Киеве проходит очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Активисты намерены пройтись к зданиям двух министерств и парламента, сообщает Страна.ua.
Так, около полудня участники собрались возле Кабинета министров откуда пройдут шествием к министерству внутренних дел и здравоохранения. Марш должен завершиться митингом у здания парламента.
Участники акции требуют урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.
По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч - дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве требуют легализации марихуаны
Ранее Зеленский заявил, что не считает вопрос легализации каннабиса приоритетным.
Тем временем новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что украинцы должны иметь доступ к медицинскому каннабису, и заявила, что будет работать в этом направлении.
Ранее соцопрос показал, что легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев.
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