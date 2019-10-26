Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады. Они требуют доступ пациентов к медицинскому каннабису.

В субботу, 26 октября в Киеве проходит очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Активисты намерены пройтись к зданиям двух министерств и парламента, сообщает Страна.ua.

Так, около полудня участники собрались возле Кабинета министров откуда пройдут шествием к министерству внутренних дел и здравоохранения. Марш должен завершиться митингом у здания парламента.

Участники акции требуют урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч - дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве требуют легализации марихуаны

Ранее Зеленский заявил, что не считает вопрос легализации каннабиса приоритетным.

Тем временем новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что украинцы должны иметь доступ к медицинскому каннабису, и заявила, что будет работать в этом направлении.

Ранее соцопрос показал, что легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев.

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