Киевсовет не продлил аренду фирме, строившей ЖК возле Софии Киевской
Киевский горсовет не возобновил договор аренды участка площадью 0,25 гектара по улице Олеся Гончара, 17-23, с ООО Инвестиционно-строительной группой, которая строила жилой комплекс неподалеку Софии Киевской. Об этом сообщают Наші Гроші в субботу, 26 октября.
После того, как Киевсовет принял соответствующее решение, Департамент земельных ресурсов обязательно должен до 20 ноября направить компании-застройщику письмо с информацией о том, что договор аренды не возобновят.
Инвестиционно-строительная группа строила ЖК Fresco Sofia высотой более 35 метров в буферной зоне Софии Киевской.
"В связи с этой застройкой международные институты поставили вопрос об исключении Софии Киевской из перечня объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Высотность здания не соответствует исторической застройке вокруг, а само строительство способствует поднятию грунтовых вод, что грозит памятникам, которые расположены поблизости.
Напомним, что ранее в Киеве жители "домов Войцеховского" перекрыли проспект. В домах ЖК Демеевский квартал отключили коммуникации из-за того, что застройщик не выполнил необходимых процедур.
Также сообщалось, что в Киеве активисты перекрыли стройплощадку машинами, протестуя против застройки Протасового Яра.
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