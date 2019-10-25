Киевсовет не продлил аренду фирме, строившей ЖК возле Софии Киевской

Из-за строительства жилого комплекса Софийский Собор мог быть исключен из перечня объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Киевсовет не продлил аренду фирме, которая строила жилой комплекс неподалеку Софии Киевской Корреспондент.net

Киевский горсовет не возобновил договор аренды участка площадью 0,25 гектара по улице Олеся Гончара, 17-23, с ООО Инвестиционно-строительной группой, которая строила жилой комплекс неподалеку Софии Киевской. Об этом сообщают Наші Гроші в субботу, 26 октября.

После того, как Киевсовет принял соответствующее решение, Департамент земельных ресурсов обязательно должен до 20 ноября направить компании-застройщику письмо с информацией о том, что договор аренды не возобновят.

Инвестиционно-строительная группа строила ЖК Fresco Sofia высотой более 35 метров в буферной зоне Софии Киевской.

"В связи с этой застройкой международные институты поставили вопрос об исключении Софии Киевской из перечня объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Высотность здания не соответствует исторической застройке вокруг, а само строительство способствует поднятию грунтовых вод, что грозит памятникам, которые расположены поблизости.

Напомним, что ранее в Киеве жители "домов Войцеховского" перекрыли проспект. В домах ЖК Демеевский квартал отключили коммуникации из-за того, что застройщик не выполнил необходимых процедур.

Также сообщалось, что в Киеве активисты перекрыли стройплощадку машинами, протестуя против застройки Протасового Яра.

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