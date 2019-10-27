В Киеве столкнулись два такси: четверо пострадавших

Среди пострадавших водитель и женщина пассажир из Skoda Fabia, а также мужчина с женщиной – пассажиры ZAZ Vida.

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись ZAZ Vida и Skoda Fabia, сообщает Информатор в воскресенье, 27 октября.

Авария произошла в субботу около 23:10 вечера. По словам правоохранителей, ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро Бориспольская. В этот момент на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение.

"Оба водителя таксисты, в момент аварии и в ZAZ и в Skoda были пассажиры. В результате ДТП в больницу госпитализировали четверых человек. Среди пострадавших водитель и женщина пассажир из Fabia, а также мужчина с женщиной – пассажиры Vida", – говорится в сообщении.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

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Ранее в Хмельницком иностранец совершил ДТП, в котором погиб ребенок. Гражданин Турции на Mercedes не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Транспортные средства столкнулись и мотоцикл отбросило на девочку-пешехода.

А в Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

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