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В Киеве объявлен первый уровень опасности

Комментариев: 2
Всему виной густой туман.
Туман в Киеве
Туман в Киеве
fakty.com.ua

27 октября в Киеве объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Согласно данным Укргидрометцентра, видимость составляет 200-500 метров.

В КГГА рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, придерживаться безопасной дистанции, включать при остановке аварийную сигнализацию, а также избегать резких маневров.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС рассказали, когда в Киеве исчезнет туман.

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Теги: туман, Киев
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Комментариев (2)
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Антибес    27.10.2019, 11:02
Оценка:  0
Антибес
Бля,ну что за зрада,йоб вашу мамку!Ведь когда туман рассеется,увидим повсюду цены в российских рублях и триколоры над всеми админучереждениями!Туман Путин пустил,точно вам базарю!Стреляйте во все стороны пока не поздно!!!
bertal    27.10.2019, 11:15
Оценка:  0
bertal
на воскресенке не надо стрелять)) тут не такой густой туман, как на надцатых этажах правобережья)))
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