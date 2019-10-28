В киевском кафе произошел пожар и взрыв

Первыми на место приехали сотрудники охранной фирмы из-за срабатывания тревожной кнопки.

В ночь на понедельник, 28 октября, в Гидропарке горело кафе Колыба. Огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться на остальную территорию. При пожаре взорвался один из газовых баллонов, сообщает Информатор.

Отмечается, что площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

Информация о пожаре спасателям поступила около 01:40. Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм по причине срабатывания тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало его причиной.

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Ранее сообщалось, что в Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок. Мальчик играл спичками на чердаке, где было много горючих материалов и ненароком поджег все вокруг.

Также сообщалось, что в Киеве в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, который сопровождался взрывом. Огонь распространился на комнату и кухню. Погиб 73-летний мужчина.

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