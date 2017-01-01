Журналистка сообщила о "чрезвычайной ситуации в аэропорту".

"Сообщение о минировании": Что происходит в аэропорту Жуляны

"Сообщение о минировании": Что происходит в аэропорту Жуляны

В аэропорту Киев (Жуляны) сегодня была проведена эвакуация пассажиров. Об этом сообщила журналистка BBC Ольга Мальчевская.

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“Из аэропорта Жуляны всех эвакуируют. В объявлении говорится, что произошла “чрезвычайная ситуация“. Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Народ не понимает, идти на посадку или на выход“ – написала журналистка.

Позже появилась информация о том, что пассажиров усадили в 2 автобуса на взлетной полосе.

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“Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50 . После 20 мин в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец хотя бы открыли дверь, чтобы заходил воздух. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует“ – продолжила Мальчевская.

В 12:43 пассажиров вернули в терминал и объявили посадку.

Пассажирам так ничего и не объяснили, никаких извинений. Конечно, никакой речи о компенсации – подчеркнула она

Напомним, в аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана.

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