Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Алексея Чернышева

Новоназначенный глава Киевской ОГА поблагодарил Президента за доверие .

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева. Соответствующий указ подписан 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба.

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Во время встречи в ОП Глава государства вручил Алексею Чернышеву служебное удостоверение, пожелал новому руководителю успехов и выразил надежду, что Киевская область получит новый импульс для развития.

Алексей Чернышев - Что известно?

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Алексей Чернышев родился в 1977 году в городе Харькове. Живет и работает в Киеве. В 1999 окончил Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия“ по специальности “Экономика предприятия“. Также учился по программе “Управление проектами“ Project Management Institute (Пенсильвания, США). В 2002 году закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение“.

Бизнесмен и инвестор. Является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями. Основатель организации Kyiv Vision Foundation, специализирующаяся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.

Ранее сообщалось о том, что новым губернатором Киевщины станет харьковский бизнесмен. Кандидатура нового главы Киевской ОГА уже согласована в правительстве.

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