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Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Алексея Чернышева

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Новоназначенный глава Киевской ОГА поблагодарил Президента за доверие .
Соответствующий указ подписан 28 октября
Соответствующий указ подписан 28 октября
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева. Соответствующий указ подписан 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба.

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Во время встречи в ОП Глава государства вручил Алексею Чернышеву служебное удостоверение, пожелал новому руководителю успехов и выразил надежду, что Киевская область получит новый импульс для развития.

Алексей Чернышев - Что известно?

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Алексей Чернышев родился в 1977 году в городе Харькове. Живет и работает в Киеве. В 1999 окончил Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия“ по специальности “Экономика предприятия“. Также учился по программе “Управление проектами“ Project Management Institute (Пенсильвания, США). В 2002 году закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение“.

Бизнесмен и инвестор. Является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями. Основатель организации Kyiv Vision Foundation, специализирующаяся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.

Ранее сообщалось о том, что новым губернатором Киевщины станет харьковский бизнесмен. Кандидатура нового главы Киевской ОГА уже согласована в правительстве.

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Теги: алексей чернышев, Владимир Зеленский, Киевская ОГА
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