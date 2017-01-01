Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горела больница, пострадавших нет

Комментариев: 0
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве горела больница, пострадавших нет
В Киеве горела больница, пострадавших нет
ГСЧС

Сегодня, 28 октября, в Деснянском районе Киеве горела больница. Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 13:33. Об этом сообщает пресс-служба.

На место выехали спасатели. Пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, горела мебель.

Читай также: В киевском кафе произошел пожар и взрыв

В 14:02 пожар на площади 20 кв м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать.

“Во время тушения по автолестнице были спасены 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек“ – говорится в сообщении.

 

Во время ликвидации пожара на 2-м этаже (непосредственно над очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось. Тушение осуществлялось с помощью огнетушителей.

Как сообщалось, в Донецке 25 сентября горел склад боеприпасов, слышны взрывы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, больница, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь