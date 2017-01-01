Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Киеве горела больница, пострадавших нет ГСЧС

Сегодня, 28 октября, в Деснянском районе Киеве горела больница. Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 13:33. Об этом сообщает пресс-служба.

На место выехали спасатели. Пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, горела мебель.

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В 14:02 пожар на площади 20 кв м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать.

“Во время тушения по автолестнице были спасены 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек“ – говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара на 2-м этаже (непосредственно над очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось. Тушение осуществлялось с помощью огнетушителей.

Как сообщалось, в Донецке 25 сентября горел склад боеприпасов, слышны взрывы.

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