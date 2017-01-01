Запуск е-билета в Киеве перенесли на 1 апреля 2020 года

В КГГА анонсировали новую дату перехода на е-билет – 1 апреля 2020 года.

В КГГА заявили об отсрочке перехода на электронный билет в общественном транспорте города. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №1864.

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Ранее запуск проекта планировался на 30 октября 2019 года. В связи с этим выдача электронных билетов школьникам и студентам также отсрочена до 31 марта 2020 года.

Ранее глава департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявил о возможной отсрочке внедрения е-билета. Причина – необходимость усовершенствовать систему, которая давала сбои.

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