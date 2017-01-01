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В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую

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Мужчина сначала приставал к женщине и ругался, а потом достал пневматического оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею.

В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сначала мужчина начал приставать к женщине и ругаться. Когда та не отреагировала, то достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повреждены также припаркованные рядом авто.

На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Они скрутили стрелка и вызвали полицейских. Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, в начале октября в Киеве на Троещине произошла драка со стрельбой. После инцидента на месте остался один пострадавший, который, предварительно, получил травму головы и перелом ноги. 

Ранее сообщалось, что в Запорожье ссора трех мужчин закончилась поножовщиной.

 

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Теги: Киев, видео, пьянство, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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