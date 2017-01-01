В Киеве зафиксировали новый случай дифтерии

Ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки, пишут СМИ.

В Киеве зарегистрировали новый случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила УНН в советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

"В Киеве зарегистрировали еще один случай заболевания дифтерией. Заболела женщина", - рассказала Голубовская.

По информации ТСН, ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки.

"Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - сообщила Голубовская.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. Известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у школьника. Объявлен карантин в классе школы №303 на Позняках, где учится заболевший ученик.

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