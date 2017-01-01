Станция метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта на ремонт
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С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".
Об этом сообщают на странице КГГА в Facebook.
Сообщается, что в остальное время станция будет работать в обычном режиме.
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Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года. В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также приносят извинения за временные неудобства.
Как сообщалось 21 октября, киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро.
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