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Станция метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта на ремонт

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Плановый капитальный ремонт продлится до февраля.
В остальное время станция будет работать в обычном режиме
В остальное время станция будет работать в обычном режиме
facebook.com/kievcity.gov.ua

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С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Об этом сообщают на странице КГГА в Facebook.

Сообщается, что в остальное время станция будет работать в обычном режиме.

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Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года. В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщалось 21 октября, киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро.

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Теги: ремонт, метро, Киев
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