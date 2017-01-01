Станция метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта на ремонт

Плановый капитальный ремонт продлится до февраля.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме facebook.com/kievcity.gov.ua

Читай также: К Хэллоуину Киев украсили гигантские череп и паук

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Об этом сообщают на странице КГГА в Facebook.

Сообщается, что в остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Читай также: Загрязненный воздух: Супрун поведала 9 способов защиты от смога

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года. В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщалось 21 октября, киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram