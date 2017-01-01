В Киеве найден источник радиации

Спасатели обнаружили источник радиации в столице. Им оказались капсулы с цезием.

Сотрудники ГСЧС на территории столичной лаборатории, которая относится к геофизической обсерватории, обнаружили опасные капсулы. Они и излучали радиацию, пишет ТСН.

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“В капсулах находился цезий. Находку увезут на исследование на госпредприятие Родон“ - говорится в сообщении.

Справка: Цезий - это химически активный металл, который активно используется в электронике, радио-, электро-, рентгенотехнике, химической промышленности, медицине, ядерной энергетике.

Напомним, в обсерватории ГСЧС обнаружен повышенный уровень радиации.

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