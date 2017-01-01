Главный специалист Нацбанка пообещал содействие в получении бессрочной лицензии на деятельность по обмену валюты.

Служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске Прокуратура Киева

В Киеве задержали сотрудника Национального банка Украины (НБУ) на взятке в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник, 29 октября.

По данным следователей, эту сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

"Во время передачи части средств в размере 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовят подозрение по статье о покушении на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах (ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Сотрудника НБУ задержали в Киеве на взятке в $50 тысяч

Ранее на этой неделе правоохранители задержали начальника одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества, который вымогал и получил взятку в 30 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Одессе прокурор за взятку в размере 10 тысяч долларов предлагал выйти из СИЗО подозреваемому в мошенничестве и коррупции.

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