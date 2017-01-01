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В Киеве автомобиль въехал в столб и загорелся

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Происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект.

В Киеве во вторник вечером, 29 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся автомобиль. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как сообщается, происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект. Автомобиль марки BMW врезался в столб, после чего произошел пожар.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве за сутки сгорели пять автомобилей – ЗАЗ, Toyota Prius, Toyota Corolla, Opel Insignia и Volkswagen.

Ранее в Днепре сгорели два легковых автомобиля – Honda CR-V и Volkswagen Passat. Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке одного из авто.

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Теги: Киев, видео, авария, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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