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Под Киевом поймали напавшего на девочку педофила

Комментариев: 1
За развращение ребенка, если вину докажут, злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой.

Полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка Обуховского района. "Принятыми оперативно-разыскными мероприятиями с помощью средств массовой информации и общественности оперативники обуховской полиции установили личность и задержали мужчину", – сказано в сообщении.

Как пояснил задержанный работникам полиции, раздевая школьницу в подъезде, он пытался удовлетворить свои сексуальные потребности.

Подчеркивается, что полиция проведет объективное, беспристрастное досудебное расследование и приложит максимум усилий для того, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание.

За развращение ребенка, если вину докажут, злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой. А жители дома, где застали извращенца, добиваются, чтобы коммунальщики закрыть проход на крышу.

Ранее сообщалось, что первоклассник дал отпор педофилу в школьном туалете. Ребенок ударил мужчину, который напал на него в туалете одной из школ Киева. После этого мальчику удалось сбежать.

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Теги: Киевская область, видео, девочка, педофил, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Estranged    30.10.2019, 02:46
Оценка:  0
Estranged
Когда надо, полиция работает аж гай шумит.
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