"Дом-монстр" на Подоле: Суд перенес рассмотрение дела о сносе надстройки

Дело рассматривается с декабря 2014 года.

Хозяйственный суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу 910/27779/14 об обязательстве ООО “Патели Лизинг“ снести надстроенные этажи, которые были возведены с отклонением от утвержденной (согласованной) проектной документации в доме на улице Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“Рассмотрение дела по разным причинам переносилось уже более десяти раз только в этом году. Кроме того, несколько раз в течение текущего года менялся состав коллегии судей. Последняя известна дата заседания — 11 октября, но оно так и не состоялось, было в очередной раз перенесено. На этот раз из-за того, что судья заболел. Сейчас дата заседания еще не определена“, — сообщила заместитель директора департамента охраны культурного наследия, который выступает третьей стороной по делу, Ирина Черненко.

Напомним, что дело рассматривается с декабря 2014 года, когда Киеврада обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО “Патели Лизинг“ об обязательстве снести незаконные надстроенные этажи.

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Кроме того, сейчас на рассмотрении кассационная жалоба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на решение Окружного административного суда Киева от 27.12.2018 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 24.04.2019 об отмене “Патели Лизинг“ разрешения на выполнение строительных работ.

Как сообщалось, в феврале 2015 года Хозяйственный суд Киева запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс в исторической части Подола, на ул. Нижний Вал, 27-29.

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