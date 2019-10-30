Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле метро "Дружбы народов" похитили ребенка: Младенца положили в багажник авто

Комментариев: 0
Разыскивается автомобиль ВАЗ 21099 - номер АІ3045ОС.
Полицейские ввели план “Перехват“
Полицейские ввели план “Перехват“
old.qha.com.ua

Читай также: В Днепре остановили авто с заложником в багажнике за нарушение ПДД

В Киеве полиция оперативно ищет мужчину, который положил малыша в багажник автомобиля и скрылся. В столице правоохранители объявили план “Перехват“, 

Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло около трех часов дня на улице Саперное поле возле метро “Дружбы народов“.

Читай также: В центре Киева вооруженные люди похитили человека: введен план “Сирена”

Как сообщил очевидец произошедшего, мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и уехал в неизвестном направлении. Точный возраст младенца не известен.

Мужчина был одет в темную куртку и управлял автомобилем ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.

В 15:10 полицейские ввели план “Перехват“ по поиску мужчины и транспортного средства.

Как сообщалось 25 октября, Ирпенский городской суд Киевской области отправил под ночной домашний арест на два месяца Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском в пригороде Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: похищение человека, ребенок, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь