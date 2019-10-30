Возле метро "Дружбы народов" похитили ребенка: Младенца положили в багажник авто

Разыскивается автомобиль ВАЗ 21099 - номер АІ3045ОС.

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В Киеве полиция оперативно ищет мужчину, который положил малыша в багажник автомобиля и скрылся. В столице правоохранители объявили план “Перехват“,

Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло около трех часов дня на улице Саперное поле возле метро “Дружбы народов“.

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Как сообщил очевидец произошедшего, мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и уехал в неизвестном направлении. Точный возраст младенца не известен.

Мужчина был одет в темную куртку и управлял автомобилем ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.

В 15:10 полицейские ввели план “Перехват“ по поиску мужчины и транспортного средства.

Как сообщалось 25 октября, Ирпенский городской суд Киевской области отправил под ночной домашний арест на два месяца Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском в пригороде Киева.

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