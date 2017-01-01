В столице зафиксировали привышение допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

По сравнению с предыдущей неделей, в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха itc.ua

По сравнению с предыдущей неделей, в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями. Антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздуха способствовал накоплению вредных примесей в воздухе. Более заметное повышение содержания загрязняющих примесей зафиксировано в начале недели (22 -23 октября)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 22 по 28 октября 2019 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

"Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 22 по 28 октября 2019 года было проанализировано 1557 проб воздуха. Сильные туманы, особенно в период с 24 по 25 октября, способствовали переувлажнению воздуха и некоторому вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть в данном случае туманы сыграли полезное действие - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что снижение температуры и усиление скорости ветра в Киеве не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Напомним, что ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Специалисты из КГГА заявили, что загрязнение воздуха в столице связано с тем, что в частных секторах люди сжигают большое количество опавших листьев. Ситуация усугубляется отсутствием ветра.

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