В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

Организатором оказалась 22-летняя девушка.

В Шевченковском районе Киева полицейские разоблачили дом разврата, замаскированный под массажный салон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Оказалось, что организатором “бизнеса” стала 22-летняя харьковчанка. на сняла апартаменты, работала администратором и контролировала работу “массажисток”.

Цены на интимные услуги девушек стартовали от 1000 гривен за час. Табу у “массажисток” не было.

Полиция провела ряд санкционированных обысков в местах оказания сексуальных услуг и по месту жительства сутенерши. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства: наличные, банковские карты, мобильные телефоны и сведения “черной бухгалтерии” заведения.

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Организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали полсотни проституток. Полицией разоблачены 50 проституток, 8 администраторов и задержаны 6 операторов, которые принимали звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами.

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