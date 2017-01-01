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В Киеве выпал первый снег

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Первый снег выпал в разных районах столицы.
Иллюстративное фото / С первым снегом, Киев!
Иллюстративное фото / С первым снегом, Киев!
depositphotos.com

Сегодня, 31 октября, в Киеве выпал первый снег. Последние несколько дней погода в столице существенно изменилась - похолодало, ночью заморозки. 

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Низкая температура ожидается еще 3 дня. С понедельника, 4 ноября, станет немного теплее. Днем температура будет до +15 градусов, а ночью - +4. 

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями. 

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Напомним, синоптики предупредили о заморозках. Температура воздуха в Украине существенно снизилась.

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Теги: Киев, снег
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