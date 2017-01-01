В Киеве выпал первый снег
Первый снег выпал в разных районах столицы.
Сегодня, 31 октября, в Киеве выпал первый снег. Последние несколько дней погода в столице существенно изменилась - похолодало, ночью заморозки.
Читай также: В Украину нагрянули заморозки до -5
Низкая температура ожидается еще 3 дня. С понедельника, 4 ноября, станет немного теплее. Днем температура будет до +15 градусов, а ночью - +4.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями.
Читай также: В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха
Напомним, синоптики предупредили о заморозках. Температура воздуха в Украине существенно снизилась.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram