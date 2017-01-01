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У киевского ж/д вокзала столкнулись два авто: Одно на боку

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Причины и подробности происшествия выясняются.
Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
Скрин

В четверг, 31 октября, у киевского железнодорожного вокзала столкнулись два авто. Одно из них перевернулось на бок. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“У Центрального железнодорожного вокзала столкнулись автомобили таким образом, что один из них  оказался на боку. Из-за ДТП образовалась пробка, лучше объехать“ - говорится в сообщении. 

Ранее мы писали о том, что в Киеве маршрутка на ходу потеряла колеса. Перевозчик на маршруте №485 работает без договора, и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс.

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Теги: Киев, ДТП, вокзал
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