У киевского ж/д вокзала столкнулись два авто: Одно на боку

Причины и подробности происшествия выясняются.

В четверг, 31 октября, у киевского железнодорожного вокзала столкнулись два авто. Одно из них перевернулось на бок. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“У Центрального железнодорожного вокзала столкнулись автомобили таким образом, что один из них оказался на боку. Из-за ДТП образовалась пробка, лучше объехать“ - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве маршрутка на ходу потеряла колеса. Перевозчик на маршруте №485 работает без договора, и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс.

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