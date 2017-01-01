Известно, когда в Киеве начнут устанавливать новогоднюю елку

10 декабря начнутся монтажные работы.

Стало известно, когда в столице начнут устанавливать новогоднюю елку. Об этом рассказал генеральный директор компании-организатора проекта “Новый год на Софии” Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает theБабель.

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Сообщается, что в Киеве будут устанавливать две елки: на Софийской площади и на Контрактовой площади. Они будут отличаться по своей тематике, одна из них будет оформлена в украинском стиле, другая - в классическом европейском.

Монтажные работы будут начинаться 10 декабря. Открытие елки планируется на 19 декабря, в день Святого Николая.

Сообщается, что Киевсовет частично компенсирует деньги за концертную программу.

Возможно в этом году выделят деньги для концертной программы, в пределах 100 - 200 тысяч гривен. Концертная программа будет увеличена вдвое, основные наши украинские звезды будут, диджеи, и больше музыки днем будет на украинском, - сказал Добруцкий.

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Всего на организацию новогодних праздников в Киеве уйдет от 25 до 27 млн грн.

Напомним, в Киеве на Бессарабке появилась новая скульптура. Скульптура называется Противостояние. Автор - Алексей Золотарев.

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