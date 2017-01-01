В центре Киева горит жилой дом

На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м. Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек.

Спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева, сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила в 21:12. На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м. Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.

В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок. Мальчик играл спичками на чердаке, где было много горючих материалов и ненароком поджег все вокруг.

Также сообщалось, что в Киеве в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, который сопровождался взрывом. Огонь распространился на комнату и кухню. Погиб 73-летний мужчина.

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