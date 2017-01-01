В центре Киева горит жилой дом
Спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева, сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.
Информация о пожаре поступила в 21:12. На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м. Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.
В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок. Мальчик играл спичками на чердаке, где было много горючих материалов и ненароком поджег все вокруг.
Также сообщалось, что в Киеве в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, который сопровождался взрывом. Огонь распространился на комнату и кухню. Погиб 73-летний мужчина.
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