На Печерске уничтожат памятник архитектуры ради строительства высотки
В Киеве хотят снести историческую усадьбу, расположенную на улице Лабораторная, 9 Б. Верховний Суд открыл кассационное производство, чтобы снять статус памятника архитектуры с имения XIX столиття. В роли истца - компания "Скайпроджект", которая выиграла дело в Окружном и Апелляционном админсудах.
Об этом сообщает Вечерний Киев.
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"Каким образом "Скайпроджекту" удалось купить исторический памятник (чтобы потом еuj уничтожить), неизвестно. По словам местных жителей, застройщик посягал даже на соседний дом (Лабораторная, 11)", - уточняют столичные журналисты.
Усадьба на Печерске имеет приличный вид, оборудованная кондиционерами и евроокнами.На ее месте хотят построить очередной небоскреб и паркинг. Спорный участок уже давно огородили строительным забором.
Историческую достопримечательность пытаются снести из-за того, что она окружена со всех сторон высотными новостройками.
Как сообщалось 9 октября, суд разрешил уничтожить сквер на Печерске под строительство жилого комплекса.
18 октября под Кабмином митинговали против незаконных застроек Киева.
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