Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Печерске уничтожат памятник архитектуры ради строительства высотки

Комментариев: 0
Усадьба XIX века окружена со всех сторон высотными новостройками.
На Печерске уничтожат памятник архитектуры ради строительства высотки
© Валентин Ковальський\vechirniy.kyiv.ua
Фото 1/3
  • На Печерске собираются уничтожить памятник архитектуры
  • На Печерске собираются уничтожить памятник архитектуры
  • На Печерске собираются уничтожить памятник архитектуры
На Печерске уничтожат памятник архитектуры ради строительства высотки
На Печерске собираются уничтожить памятник архитектуры
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве хотят снести историческую усадьбу, расположенную на улице Лабораторная, 9 Б. Верховний Суд открыл кассационное производство, чтобы снять статус памятника архитектуры с имения XIX столиття. В роли истца - компания "Скайпроджект", которая выиграла дело в Окружном и Апелляционном админсудах.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Читай также: На Майдане остановлено незаконное строительство

"Каким образом "Скайпроджекту" удалось купить исторический памятник (чтобы потом еuj уничтожить), неизвестно. По словам местных жителей, застройщик посягал даже на соседний дом (Лабораторная, 11)", - уточняют столичные журналисты.

Усадьба на Печерске имеет приличный вид, оборудованная кондиционерами и евроокнами.На ее месте хотят построить очередной небоскреб и паркинг. Спорный участок уже давно огородили строительным забором.

Историческую достопримечательность пытаются снести из-за того, что она окружена со всех сторон  высотными новостройками.

Как сообщалось 9 октября, суд разрешил уничтожить сквер на Печерске под строительство жилого комплекса.

18 октября под Кабмином митинговали против незаконных застроек Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Печерск, памятник архитектуры, застройщик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь