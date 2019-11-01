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В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Комментариев: 1
Если бы не было металлической перегородки за стеклом - были бы человеческие жертвы.
В Киеве обстреляли скоростной трамвай
© facebook.com/Дмитро Левченко
Фото 1/3
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
В Киеве обстреляли скоростной трамвай
К счастью, никто из людей не пострадал
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В Киеве вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.

Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко в Facebook.

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"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. ... Случаем уже занимаются правоохранители", - написал Левченко.

Как сообщалось, в марте в Днепре хулиганы закидали булыжниками трамвай и пробили голову пассажиру.

25 октября в центре Киева неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами.

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Теги: трамвай, Киев, хулиганы, вандалы, стрельба
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    01.11.2019, 10:53
Оценка:  -1
Хулиганка*
вытыраны.....им можно
Via_dolorosa    01.11.2019, 10:57
Оценка:  0
Via_dolorosa
не это переселенцы с ДНР; посде того как путен там всё разбомбил они начали расползаться кто куда; расия тоже полна такими кадрами.
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