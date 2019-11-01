В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Если бы не было металлической перегородки за стеклом - были бы человеческие жертвы.

К счастью, никто из людей не пострадал

На весь экран Свернуть

В Киеве вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.

Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко в Facebook.

Читай также: В Киеве вандалы повредили электрички и украли провода

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. ... Случаем уже занимаются правоохранители", - написал Левченко.

Как сообщалось, в марте в Днепре хулиганы закидали булыжниками трамвай и пробили голову пассажиру.

25 октября в центре Киева неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram