Две станции метро в центре Киева закрыли: Ищут бомбу

Временно не работают станции метро "Театральная" и "Крещатик".

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В Киеве около 10:00 в пятницу, 1 ноября, закрыли на вход и выход станции метро “Театральная“ и “Крещатик“. Поступило сообщение о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

Сейчас на этих станциях работают взрывотехнологи и кинологи.

Ищут взрывчатку скрин

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Как сообщалось 29 октября, в ближайшее время станция метро “Золотые ворота“ по утрам будет закрыта на ремонт.

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