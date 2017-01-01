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Две станции метро в центре Киева закрыли: Ищут бомбу

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Временно не работают станции метро "Театральная" и "Крещатик".
Закрытие пересадочной станции создает сложности для многих пассажиров
Закрытие пересадочной станции создает сложности для многих пассажиров
facebook.com/kyivmetro

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В Киеве около 10:00 в пятницу, 1 ноября, закрыли на вход и выход станции метро “Театральная“ и “Крещатик“. Поступило сообщение о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

Сейчас на этих станциях работают взрывотехнологи и кинологи.

Ищут взрывчатку
Ищут взрывчатку
скрин

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Как сообщалось 29 октября, в ближайшее время станция метро “Золотые ворота“ по утрам будет закрыта на ремонт.

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Теги: метро, Киев, минирование
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