Вокруг Киева построят наземное метро - Мининфраструктуры

Криклий пообещал, что "нечто похожее на пригородную электричку" решит логистические вопросы в столице.

Министр убежден, что "не стоит вкладывать деньги в подземное метро" gortransport.kharkov.ua

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Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, будет соединено с метрополитеном и проходить через Троещину.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу “Право на власть“, передает Ua.news.

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“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, нечто похожее на пригородную электричку... Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем убеждать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро“, - сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, через Троещину, и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями. Такое новшество решит логистические вопросы как в городе, так и за пределами Киева.

Как сообщалось, в январе 2018 Киевсовет обнародовал схему новой окружной дороги.

В 2016 году сообщалось, что строительства кольцевой вокруг столицы обойдется в 2 миллиарда долларов.

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