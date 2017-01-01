В Киеве выпустят ученические е-билеты

С 1 декабря начнется пилотное тестирование электронных ученических билетов.

В декабре 2019 года стартует тестирование электронных ученических билетов для школьников из 20 учебных заведений Киева. Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

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"Школьники Киева получат современный инструмент для жизни в разумном городе. Поскольку карта будет иметь функцию идентификации владельца, она станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры", - отметил он.

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"В будущем функционал билета будет расширен до электронного ученического кабинета с онлайн-дневником и задачами. Также с его помощью школьники будут получать обеды в столовых" – продолжил он.

Напомним, киевляне обратились в мэрию с петицией. Жители города требуют сохранить жетоны для проезда в метро.

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