В Киеве октябрь побил четыре температурных рекорда

В среднем в октябре в Киеве температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса.

Самый теплый день был на Покров Таисия Стеценко, Корреспондент.net

В Киеве в период "бабьего лета" в октябре синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда, о чем свидетельсвуют данные Центральной геофизической обсерватории, опубликованные 1 ноября на сайте.

Сообщается, что в среднем в октябре в Киеве температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Таким образом, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

Самым теплым днем месяца стало 14 октября, когда температура воздуха достигла показателя в +24,3 градуса. Наименьшая температура зафиксирована 31 октября - под утро термометры отпустили до отметки -2,3 градуса.

Также метеорологи отметили, что характерной особенностью нынешнего октября был то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые сократили период "бабьего лета".

Кроме этого сообщили о малом количестве дождей. На проспекте Науки за октябрь выпало 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

Еще сообщалось, температура в Киеве 15 октября почти на полградуса превысила предыдущий исторический максимум, зафиксированный 134 года назад.

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