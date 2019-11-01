Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве октябрь побил четыре температурных рекорда

Комментариев: 1
В среднем в октябре в Киеве температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса.
Самый теплый день был на Покров
Самый теплый день был на Покров
Таисия Стеценко, Корреспондент.net
В Киеве в период "бабьего лета" в октябре синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда, о чем свидетельсвуют данные Центральной геофизической обсерватории, опубликованные 1 ноября на сайте.
 
Сообщается, что в среднем в октябре в Киеве температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Таким образом, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.
 
Самым теплым днем месяца стало 14 октября, когда температура воздуха достигла показателя в +24,3 градуса. Наименьшая температура зафиксирована 31 октября - под утро термометры отпустили до отметки -2,3 градуса.
 
Также метеорологи отметили, что характерной особенностью нынешнего октября был то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые сократили период "бабьего лета".
 
Кроме этого сообщили о малом количестве дождей. На проспекте Науки за октябрь выпало 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.
 
Напомним, 21 октября в Киеве зафиксировали четвертый температурный рекорд осени.
 
Еще сообщалось, температура в Киеве 15 октября почти на полградуса превысила предыдущий исторический максимум, зафиксированный 134 года назад.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рекорд, температура, Бабье Лето
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Mishel48    01.11.2019, 18:59
Оценка:  0
Mishel48
Потому что мы под куполом и под контролем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь