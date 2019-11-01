НАБУ возбудило дело против Кличко

Его подозревают в возможных хищениях при реконструкции Шулявского моста.

Читай также: НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ НАБУ по журналистскому запросу.

Сведения об открытии дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще 2 октября этого года.

По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается, - сообщили в НАБУ.

Читай также: Лесник дал следователю НАБУ не ту взятку

Отметим, ВАКС до этого обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

Обязать уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в ЕРДР сведения, изложенные в депутатском обращении от 18.09.2019 г.. За вх. № Ко-11235, о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины. Постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября 2019 производство по вышеуказанной жалобе было открыто, - говорится в постановлении ВАКС.

Читай также: НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета в коррупции

Указывается, что данное дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Ранее депутаты Киеврады заявляли о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.

Напомним, во время встречи с жителями Киева мэр столицы Виталий Кличко выхватил телефон из рук журналиста. Сообщается, что Кличко в этот момент обсуждал с общественностью вопрос незаконной застройки Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.