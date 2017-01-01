В Киеве вводят безналичную оплату в наземном транспорте

В ноябре появится возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской карточкой или смартфоном.

Безналично оплатить проезд в наземном транспорте можно будет с ноября facebook.com/Kyivpastrans

Оплатить проезд с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay можно будет и в наземном транспорте, запуск системы запланирован на ноябрь. Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

"Уже в ноябре появится возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской карточкой или смартфоном. Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным.

Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата - это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты", - пояснил директор департамента.

Кроме того, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.

Отмечается, что в 2015 году киевский метрополитен стал 5-м в мире, где можно оплатить проезд бесконтактной банковской карточкой непосредственно на турникете или с помощью мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что ранее Киевпастранс сообщал, что закрывает должность кондуктора с 1 ноября. Без работы могли оказаться около 1100 людей.

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