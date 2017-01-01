В Киеве заминировали вокзал

Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.

В Киеве в пятницу вечером, 1 ноября, заминировали железно-дорожный вокзал. Об этом передает РБК-Украина.

Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокзала. На данный момент полиция проверяет железно-дорожный вокзал на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее 1 ноября в Киевский метрополитен поступил звонок о минировании, в связи с чем станции метро Театральная и Крещатик закрыли на вход и выход.

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