В Киеве заминировали вокзал
Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.
В Киеве в пятницу вечером, 1 ноября, заминировали железно-дорожный вокзал. Об этом передает РБК-Украина.
Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокзала. На данный момент полиция проверяет железно-дорожный вокзал на наличие взрывоопасных предметов.
Ранее 1 ноября в Киевский метрополитен поступил звонок о минировании, в связи с чем станции метро Театральная и Крещатик закрыли на вход и выход.
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