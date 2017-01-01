Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве заминировали вокзал

Комментариев: 0
Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.
Центральный вокзал Киева заминировали
Центральный вокзал Киева заминировали
rbc.ua

В Киеве в пятницу вечером, 1 ноября, заминировали железно-дорожный вокзал. Об этом передает РБК-Украина.

Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокзала. На данный момент полиция проверяет железно-дорожный вокзал на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее 1 ноября в Киевский метрополитен поступил звонок о минировании, в связи с чем станции метро Театральная и Крещатик закрыли на вход и выход.

Полиция задержала "минера" атомной станции

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь