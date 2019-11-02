В Киеве cтолкнулись шесть авто, два водителя сбежали

На коротком участке дороги произошли три аварии. Участники ДТП долго не могли внятно объяснить правоохранителям, что именно произошло.

Две полосы движения на Брест-Литовском шоссе были перекрыты Информатор

В ночь на субботу в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло три аварии с участием шести машин. Несколько человек получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей покинули место ДТП, сообщает Информатор 2 ноября.

Инциденты случились в промежутке с 01:30 до 02:00 ночи.

"По словам одного из участников аварии, по Брест-Литовскому шоссе в сторону центра Киева двигался Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Второго начало заносить и он врезался в первого, а потом в отбойник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя несколько минут к аварии прибавилось участников. При неизвестных обстоятельствах BMW столкнулся с Renault на промежутке дороги между W220 и Viano, в результате Renault "догнал" минивэн, а BMW оказался в отбойнике.

Прошло еще некоторое время и проезжая мимо этой аварии из четырех машин столкнулись Volkswagen и еще одна Renault. В этом ДТП автомобили отделались легкими повреждениями.

Когда на место прибыли правоохранители, участники аварий долгое время не могли внятно объяснить, что произошло, лишь говорили, что случилось три разных ДТП. Позже стало понятно, что двое водителей – Mercedes W220 и BMW – незаметно покинули место инцидента. Их даже разыскивали в карете скорой помощи, которая уехала, оказав помощь пострадавшим, которые от госпитализации отказались. На данный момент местонахождение владельцев авто неизвестно.

На месте работали три патруля полиции, две кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа. Две полосы движения на Брест-Литовском шоссе были перекрыты. Детали и виновники случившегося устанавливаются.

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Накануне под Киевом нетрезвый водитель на внедорожнике BMW наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали, а ребенка спасли с помощью кесарева сечения.

Также на этой неделе в Киевской области на трассе M-07 Киев – Ковель автомобиль Nissan Juke напоролся на отбойник. Погиб один человек и еще двое пострадали.

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