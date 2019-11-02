В центре Киева избили и ограбили молодого парня: за него никто не вступился

За парня не вступись прохожие.

Вчера, 1 ноября, на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, рядом с гостиницей "Украина"около 9 часов вечера жестоко избили и ограбили молодого парня. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники.

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18-летний парень после инцидента сообщил в полицию. По его словам, двое неизвестных избили его и отняли все ценные вещи: телефон iPhone, наручные часы, сорвали с головы наушники и с плеча сняли спортивную сумку с личной одеждой.

В карманах парня было несколько сотен гривен. Их тоже отняли.

По горячих следах преступников не удалось найти. Полиция завела дело по ч.2 ст.186 УК Украины - грабеж.

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Источник издания в патрульной полиции считает, что криминогенная обстановка в столице ухудшилась из-за того, что сейчас все патрули полиции погнали дежурить на пассажирские полосы транспорта и там отлавливать нарушителей ПДД. В то время как в центре некому бороться с уличной преступностью.

Напомним, в Киеве задержали иностранца-клофелинщика. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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