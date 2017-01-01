В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил посетителя

Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил тяжелую травму головы.

В Киеве в одном из ночных клубов иностранец, который там работает, избил до смерти киевлянина. Об этом сообщило сточное управление Нацполиции в субботу, 2 ноября.

Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения. Было установлено, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Он задержан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в Киеве задержали гражданина Азербайджана, который зарезал своего друга и готовился расчленить тело, чтобы скрыть следы преступления.

Также сообщалось, что иностранец изнасиловал и убил девочку на Донетчине. Девочка 14 лет сбежала из дому и познакомилась с иностранцем на остановке. Он склонил ее к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.

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