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В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро

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В связи с футбольным матчем на Олимпийском на вход могут ограничить станции метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
Вечером могут ограничить вход на три станции метро
Вечером могут ограничить вход на три станции метро
Киевский метрополитен / Facebook

В метро Киева вечером воскресенья могут ограничить на вход станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в воскресенье, 3 ноября.

"В воскресенье в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча (начало в 17:00) между командами Динамо (Киев) и Львов (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - сказано в собщении.

В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее сообщалось, что в Киеве станцию метро в течение года будут закрывать на вход. Станция Золотые ворота будет закрыта на вход в час пик по утрам в рабочие дни. Изменения режима работы связаны с капитальным ремонтом эскалаторов.

Также метрополитен Киева сообщил, сколько еще будут действовать жетоны. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, столичный метрополитен не будет.

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Теги: Метрополитен, метро, Киевское метро
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Источник: korrespondent.net

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