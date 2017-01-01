Киевское метро вечером может ограничить вход на три станции

Возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Прблемы с проездом могут возникнуть в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча соцсети

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В воскресенье в связи с проведением на НСК “Олимпийский“ футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро “Дворец спорта“, “Олимпийская“ и “Площадь Льва Толстого“.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена“.

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“В воскресенье в связи с проведением на НСК “Олимпийский“ футбольного матча (начало в 17:00) между командами “Динамо“ (Киев) и “Львов“ (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена», - говорится в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций “Дворец спорта“, “Олимпийская“ и “Площадь Льва Толстого“.

В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщалось 29 октября, станция метро “Золотые ворота“ по утрам будет закрыта на ремонт.

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