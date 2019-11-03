В Киеве электричка сбила перебегавшую пути женщину

Погибшей женщине около 25-30 лет, однако установить ее личность пока не удалось.

В Киеве утром в воскресенье, 3 ноября женщина пыталась перебежать пути и ее насмерть сбила электричка.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Трагедия произошла на железнодорожных путях на улице Вифлеемской между 06:00 и 07:00. Женщина погибла на месте.

По предварительной информации, две женщины пересекали железнодорожные пути, когда им навстречу выехала электричка. Далее, со слов очевидцев, машинист подал звуковой сигнал, и одна из женщин ускорилась, успев перебежать пути, вторая же женщина сначала остановилась, а затем продолжила идти.

После этого машинист начал тормозить и второй раз просигналил, но избежать столкновения не смог. Прибывшие на место полицейские установили, что женщине около 25-30 лет, однако установить ее личность пока не удалось. На месте помимо экипажа патрульной полиции также работала следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 12 сентября, "Киевпастранс" обвинил УЗ в срыве графика городской электрички.

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