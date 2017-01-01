Под Киевом железной битой избили бездомного

Пострадавший чудом остался жив.

В городе Ирпень Киевской области неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил бездомного. Для этого он использовал железную дубинку и пистолет, пишет Киев Оперативный.

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“В Ирпене по улице Антонова (во дворе за супермаркетом Billa) пьяный мужчина что-то не поделил с беспризорным и начал с ним драться. В ход пошли железная дубинка и пистолет“ – говорится в сообщении

Бездомный жив, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу

Осторожно – видео 18+

Избиение бездомного в Ирпене 0:00 / 01:31

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую. Мужчина сначала приставал к женщине и ругался, а потом достал пневматического оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею.

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