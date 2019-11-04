В Киеве власти хотят снести еще 2900 МАФов

Только в этом году в Киеве уже снесли более 1600 незаконных ларьков.

Также демонтируют авто, с которых торгуют кофе и фастфудом скриншот из видео

В Киеве начиная с 2014 года городские власти демонтировали около 12 500 МАФов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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“Мы продолжаем очищать столицу от МАФов, которые портят вид наших улиц, создают неудобства у остановок общественного транспорта и в подземных переходах. С начала этого года было демонтировано более 1600 незаконных временных сооружений и торговых точек — от малейшего лотка-штендера с овощами-фруктами до ангаров площадью в 500-800 квадратных метров“, — подчеркнул Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, демонтируют автомобили, с которых без всяких разрешений пытаются продавать кофе и фастфуд, самовольно установленные летние площадки кафе, баров и ресторанов, незаконные ограждения. А также — незаконные гаражи, автомойки, складские помещения. Демонтируют только те сооружения, которые работают без разрешительных документов.

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“Сегодня на улицах Киева еще остаются 2900 незаконных МАФов. Планируем до конца года уменьшить их количество почти на 300“ — отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось 12 июля, в Днепре снесли 4856 МАФов.

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