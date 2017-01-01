Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Оболони проведут зарыбление Днепра

Комментариев: 0
В реку выпустят около 7 тонн мальков.
Вес щук, которых выпустят в реку, будет от 100 граммов
Вес щук, которых выпустят в реку, будет от 100 граммов
darg.gov.ua

В Оболонском районе Киева 5 ноября в 11:00 состоится зарыбление залива "Верблюд". 

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

Читай также: Впервые за 7 лет Киевское водохранилище зарыбили более чем 15 тоннами мальков

"В водоем будет выпущено 250 000 растительноядных видов рыб и карпа и 4,5 тысячи щук. Общий вес зарибнения составит около 7 тонн. Средний вес одного экземпляра растительноядных видов рыб и карпа составит от 25 граммов, а щуки - от 100 граммов, - говорится в сообщении.

Зарибок выращено за счет госбюджета на государственных заводах. Также Госрыбагентство приглашает всех присоединиться к зарыблению Каневского водохранилища.

Также в апреле Каневское водохранилище зарыбили 3 тоннами мальков.

Как сообщалось 30 октября, разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: рыба, река, Киев, Госрыбагенстство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь