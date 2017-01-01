На Оболони проведут зарыбление Днепра

В реку выпустят около 7 тонн мальков.

Вес щук, которых выпустят в реку, будет от 100 граммов darg.gov.ua

В Оболонском районе Киева 5 ноября в 11:00 состоится зарыбление залива "Верблюд".

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

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"В водоем будет выпущено 250 000 растительноядных видов рыб и карпа и 4,5 тысячи щук. Общий вес зарибнения составит около 7 тонн. Средний вес одного экземпляра растительноядных видов рыб и карпа составит от 25 граммов, а щуки - от 100 граммов, - говорится в сообщении.

Зарибок выращено за счет госбюджета на государственных заводах. Также Госрыбагентство приглашает всех присоединиться к зарыблению Каневского водохранилища.

Также в апреле Каневское водохранилище зарыбили 3 тоннами мальков.

Как сообщалось 30 октября, разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro.

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