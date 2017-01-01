В столице на ходу развалилась маршрутка

ЧП произошло на улице Ильенко.

Сегодня, 4 ноября, на улице Ильенко в Киеве на ходу развалила маршрутка с пассажирами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил Сергей Гришин.

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Сообщается, что у маршрутки “Богдан” на ходу отвалилась ось. Колеса транспортного средства потерялись на проезжей части.

"У очередного Богдана отпала ось, на ул. Ильенко, - написал Гришин.

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Также автор публикации опубликовал фото с места аварии. Информации о потерпевших и количестве пассажиров пока нет.

Напомним, в Киеве маршрутка на ходу потеряла колеса. Перевозчик на маршруте №485 работает без договора, и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс. Как видно на опубликованных фото с места происшествия, во время движения у маршрутки отлетела задняя ось.

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