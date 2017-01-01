В Киеве будут топить даже при +20 в ноябре - КМДА
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В Киеве не планируют приостанавливать подачу отопления в связи с повышением температуры.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН
"Систему отопления отключать не так просто. Пока отключат, надо снова будет включать. Это технологически сложный процесс. Выключать отопление в планах нет", - сообщили в КГГА.
В свою очередь в КП "Киевтеплоэнерго" сообщают, что температуру отопления регулируют в соответствии с погодными условиями.
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"Выключать мы не планируем, это технологически невозможно. Регулируется у нас температура в соответствии с погодными условиями ", - сообщили на предприятии.
Как сообщалось 4 ноября, в Черновцах отключили отопление из-за потепления.
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