В Киеве зафиксировали первый в ноябре температурный рекорд
В Киеве 4 ноября метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд ноября: после полудня температура воздуха поднялась выше +14,9 градусов, превысив максимум, зафиксированный в 1957 году.
Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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“Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения рекорда и среднесуточной температуры воздуха, который держался с 1996 года“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве октябрь побил четыре температурных рекорда.
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