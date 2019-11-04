У Офиса президента предприниматели устроили "лежачую" акцию
Предприниматели митингуют против законов О детенизации расчетов.
Сегодня, 4 ноября, в Киеве проходят акции протеста предпринимателей. Представители малого бизнеса выступают против законов о детенизации бизнеса, в частности, устроили "лежачую" акцию.
Об этом сообщает Комитет предпринимателей Украины в Facebook.
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Митингующие находятся не только непосредственно у ОП, но и на прилегающих улицах, например, прошли по Шелковичной. Предприниматели против кассовых аппаратов, а также обязательного внедрения чеков.
Напомним, ранее к пикетчикам выходил глава фракции СН Давид Арахамия. Он пообещал устроить встречу с президентом.
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