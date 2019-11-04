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У Офиса президента предприниматели устроили "лежачую" акцию

Комментариев: 1
Предприниматели митингуют против законов О детенизации расчетов.
Люди выступают против законов О детенизации расчетов
Люди выступают против законов О детенизации расчетов
Фейсбук

Сегодня, 4 ноября, в Киеве проходят акции протеста предпринимателей. Представители малого бизнеса выступают против законов о детенизации бизнеса, в частности, устроили "лежачую" акцию.

Об этом сообщает Комитет предпринимателей Украины в Facebook.

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Митингующие находятся не только непосредственно у ОП, но и на прилегающих улицах, например, прошли по Шелковичной. Предприниматели против кассовых аппаратов, а также обязательного внедрения чеков.

Напомним, ранее к пикетчикам выходил глава фракции СН Давид Арахамия. Он пообещал устроить встречу с президентом.

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Теги: Офис президента, предприниматели, митинг
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Комментариев (1)
П    04.11.2019, 18:05
Оценка:  0
П
Это те, ФОПы, которые платят налоги с 1.5 ляма, а реально 100?
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