У Офиса президента предприниматели устроили "лежачую" акцию

Предприниматели митингуют против законов О детенизации расчетов.

Люди выступают против законов О детенизации расчетов Фейсбук

Сегодня, 4 ноября, в Киеве проходят акции протеста предпринимателей. Представители малого бизнеса выступают против законов о детенизации бизнеса, в частности, устроили "лежачую" акцию.

Об этом сообщает Комитет предпринимателей Украины в Facebook.

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Митингующие находятся не только непосредственно у ОП, но и на прилегающих улицах, например, прошли по Шелковичной. Предприниматели против кассовых аппаратов, а также обязательного внедрения чеков.

Напомним, ранее к пикетчикам выходил глава фракции СН Давид Арахамия. Он пообещал устроить встречу с президентом.

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