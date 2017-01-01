В Киеве закрыли на ремонт мост

Мост расположен на пересечении Комарова и Василенко.

Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

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В Киеве с 5 ноября перекроют пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мост будет закрыт для проведения ремонтных работ. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" проведет на мосту замену прогонов, опор и лестниц, будут построены лифты.

Ожидается, что проход для пешеходов откроют после завершения первой части работ уже до конца 2019 года. Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года.

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Обойти перекрытый мост пешеходы могут через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Как сообщалось 19 сентября, в Киеве начал разрушаться недавно отремонтированный мост.

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