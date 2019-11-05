Из окна киевской психбольницы Павлова выпрыгнули три девушки

Девочки попытались сбежать. Подробности происшествия выясняются.

В Подольском районе города Киева в психиатрической больнице имени Павлова произошло ЧП. Три девушки попытались выпрыгнуть из окна, чтобы сбежать, пишет Информатор.

Читай также: В Киеве горела психиатрическая больница

“Все случилось в ночь с 4 на 5 ноября 23:37. Две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна. В результате прыжка самая младшая пострадала. Ее госпитализировали“ – говорится в сообщении.

Двум девушкам все-таки удалось сбежать. Как выяснили правоохранительные органы, они направляются к своей тете.

Ранее сообщалось о том, что пациент киевской психбольницы Павлова пытался убить врача. Мотивом нападения на врача стало желание отомстить за несвоевременную выписку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram